В Калининградской области хотят запустить мобильное приложение для охраны окружающей среды

Региональное министерство природы выступило с инициативой внедрить в Калининградской области систему "Наша природа". Об этом сообщает сайт правительства региона.



Система подразумевает запуск мобильного приложения и сайта, при помощи которых граждане могут сообщать о нарушениях природоохранного законодательства, указывая координаты местности. В тестовом режиме система действует уже в десяти субъектах Российской Федерации.



"Мы надеемся, что внедрение системы повысит эффективность регионального экологического надзора и обеспечит прозрачность в вопросах реагирования на обращения граждан и выполнения природоохранного законодательства", — объяснил министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин.