Калининградцам предложили отдать накопившуюся мелочь в помощь тяжелобольной девочке

11 ноября в Калининграде пройдёт всероссийская акция "Чья-то жизнь — уже не мелочь!". Её проводит благотворительный фонд "Линия жизни" при поддержке калининградских коллег из фонда "Берег надежды". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе БФ "Берег надежды".

Акция проходит два раза в год: весной и осенью. Суть её проста: у многих дома есть коробочка или баночка, в которую члены семьи скидывают завалявшуюся в карманах и кошельках мелочь. Если сложить вместе такие копилки, получится ощутимая сумма. На время акции, которая прошла уже 16 раз в крупных городах России, открываются пункты приёма мелочи. С 2009 года удалось спасти 80 детей.

В Калининграде такой пункт разместится в МФК "Кловер Сити-Центр". Представит акцию ведущая программы "Контрольная закупка" на "Первом канале" Наталья Семенихина.

Этой осенью акция проводится в помощь 14-летней Наталье Кривошеевой из Москвы. У девочки тяжёлая деформация позвоночника, ДЦП, нейрогенный грудопоясничный сколиоз IV степени. Ей сложно стоять даже в ходунках. Поддерживающая металлоконструкция, которую берутся имплантировать Наташе врачи НИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, значительно облегчит состояние ребёнка.