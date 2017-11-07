Депутатов Госдумы попросили защитить почтальонов законом

В Госдуму поступило предложение разработать закон, обеспечивающий защиту почтальонов от нападений. С такой просьбой к депутатам обратился глава Почты России Николай Подгузов, сообщает РИА Новости

"Что касается защиты почтальонов, это довольно большая проблема. Если бы депутаты могли нам в этом помочь через внедрение нормы в законодательство, которая позволит защищать почтальона как ответственного работника, который предоставляет социальные услуги населению, нам бы это, конечно, серьезно помогло", — сказал Подгузов в Госдуме во время парламентских слушаний, посвященных развитию "Почты".

В Минкомсвязи уточнили, что повышение безопасности почтальонов напрямую связано с развитием безналичных расчётов.

"Первая проблема в том, что почтальон носит наличные деньги. Нужно избавиться от ношения наличных денег. Наверно, мы не сможем на 100% избавиться, но везде, где можно, нужно переходить и стимулировать, в том числе, возможно, и законодательно, может быть, какими-то преимущественными льготами, стимулировать переход в безналичные формы расчета. Вообще это будет полезно для нашей экономики", — сказал глава ведомства Николай Никифоров.

По словам министра, в отдельных регионах наличные деньги ежемесячно возят в мешках и доставляют. Ничего хорошего такая ситуация этим регионам не сулит, считает Никифоров. Везде должны появиться устройства для приёма банковских карт, расчёты нужно переводить в безналичную форму.