Путин поручил за три года отказаться от долевого строительства
Президент России Владимир Путин поручил за три года отказаться от долевого строительства. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля
.
Поручение дано правительству, ЦБ и Агентству ипотечного жилищного кредитования. Им предстоит до 15 декабря утвердить план мероприятий по поэтапному замещению используемых для строительства средств граждан банковским кредитованием и другими формами финансирования. Это должно обезопасить граждан от денежных потерь.
В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление
о создании Фонда защиты прав дольщиков. Фонд должен помочь завершить строительство или вернуть вложенные деньги в случае банкротства застройщика.