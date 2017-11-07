Калининградца обвиняют в даче взятки сотруднику регионального УФСИН

Калининградец пытался дать взятку сотруднику УФСИН, чтобы помочь другу

Житель Калининграда хотел подкупить сотрудника УФСИН, чтобы помочь приятелю. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.



Уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий") возбуждено в отношении 36-летнего калининградца.



"По версии следствия, 2 ноября 2017 года мужчина встретился на площади Победы в Калининграде со старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела собственной безопасности регионального УФСИН и передал последнему взятку — 30 тысяч рублей. Взамен на денежное вознаграждение калининградец рассчитывал, что его знакомого осуждённого, который отбывает наказание в одной из исправительных колоний региона, не переведут в колонию в другой регион. Сразу после передачи денег мужчина был задержан оперативниками ОСБ УФСИН РФ по Калининградской области", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.



Мужчина дал признательные показания, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.