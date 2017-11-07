Проблему с польскими дозволами решили до 2019 года

Россия и Польша согласовали количество разрешений для автоперевозчиков до конца 2018 года. Об этом Клопс.Ru сообщили в Агентстве автомобильного транспорта Минтранса России.

В 2017 году российские автоперевозчики дополнительно получат 35 тыс. польских разрешений на двусторонние и транзитные перевозки. Дозволы будут действовать до конца текущего года.

"Это количество полностью обеспечит их потребности, исходя из планируемого объёма перевозок грузов в европейские страны в четвёртом квартале этого года", — прокомментировал итоги заседания российско-польской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок депутат калининградской областной думы, генеральный директор ООО "ДСВ Транспорт" Леонид Степанюк.

По его словам, в 2018 году впервые за несколько лет не ожидается проблем с разрешениями на поездки в Польшу.

"Минтранс России хорошо поработал в этой ситуации. Конечно, поляки тоже получили дополнительные разрешения для поездки в третьи страны, но интересы перевозчиков Калининградской области были учтены, и это самое главное", — отметил Степанюк.

В результате двух последних заседаний совместной комиссии первоначальный объём польских двусторонних и транзитных разрешений на этот год увеличили на 55 тыс. бланков — более чем на треть. Увеличение заинтересованности российских перевозчиков в польских разрешениях, а также рост торгового обмена между странами сыграли ключевую роль в определении предварительного количества разрешений на 2018 год. В ходе заседания делегации согласовали паритетный обмен разрешениями — по 230 тыс. Российская сторона получит 220 тыс. разрешений на двусторонние и транзитные перевозки. Это превышает предварительный контингент на текущий год на 20 %. 10 тыс. разрешений получены на перевозки в третьи страны.