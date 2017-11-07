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Проблему с польскими дозволами решили до 2019 года

Автор: Константин Сериков
12:49
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Россия и Польша согласовали количество разрешений для автоперевозчиков до конца 2018 года. Об этом Клопс.Ru сообщили в Агентстве автомобильного транспорта Минтранса России.
 
В 2017 году российские автоперевозчики дополнительно получат 35 тыс. польских разрешений на двусторонние и транзитные перевозки. Дозволы будут действовать до конца текущего года. 
 
"Это количество полностью обеспечит их потребности, исходя из планируемого объёма перевозок грузов в европейские страны в четвёртом квартале этого года", — прокомментировал итоги заседания российско-польской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок депутат калининградской областной думы, генеральный директор ООО "ДСВ Транспорт" Леонид Степанюк.
 
По его словам, в 2018 году впервые за несколько лет не ожидается проблем с разрешениями на поездки в Польшу.
 
"Минтранс России хорошо поработал в этой ситуации. Конечно, поляки тоже получили дополнительные разрешения для поездки в третьи страны, но интересы перевозчиков Калининградской области были учтены, и это самое главное", — отметил Степанюк.  
 
В результате двух последних заседаний совместной комиссии первоначальный объём польских двусторонних и транзитных разрешений на этот год увеличили на 55 тыс. бланков — более чем на треть. Увеличение заинтересованности российских перевозчиков в польских разрешениях, а также рост торгового обмена между странами сыграли ключевую роль в определении предварительного количества разрешений на 2018 год. В ходе заседания делегации согласовали паритетный обмен разрешениями — по 230 тыс. Российская сторона получит 220 тыс. разрешений на двусторонние и транзитные перевозки. Это превышает предварительный контингент на текущий год на 20 %. 10 тыс. разрешений получены на перевозки в третьи страны.
 
В сентябре грузоперевозчики Калининградской области забили тревогу из-за резкого увеличения грузооборота и нехватки дозволов. Российско-польские переговоры по международным автоперевозкам в последние годы проходили напряжённо. Иногда сторонам не удавалось договориться, что приводило к остановке грузоперевозок с помощью фур.
 

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