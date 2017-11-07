Опрос: треть россиян недовольна работой полиции

Треть жителей России недовольна тем, как полицейские работают в их регионе. Об этом говорят результаты опроса "Левада-центра"



По мнению почти половины опрошенных, полиция сегодня работает хорошо. Однако 34% не удовлетворены работой полицейских в своём районе или городе.



Треть россиян отметила, что полицейские относятся к гражданам безразлично и нормально, 27% — вежливо и предупредительно, 11% — грубо и по-хамски. Кроме того, каждый двадцатый считает, что полицейские игнорируют закон.



За помощью к полиции обращались только 12% граждан за последние два года. Среди них четверть отметила, что сообщение было практически проигнорировано, пятая часть — что полицейские отнеслись к проблеме без должного внимания, но её всё же удалось решить официальным путём. Почти столько же указали, что полицейские сделали всё необходимое, но решение лежало вне их компетенции. Остальные указали, что пришлось разбираться без участия полиции.