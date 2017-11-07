В Калининградской области контрактник получил полгода тюрьмы за самоволку

В Калининградской области вынесли приговор контрактнику, который самовольно покинул воинскую часть. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Следствие установило, что контрактник в период с 6 декабря 2016 года по 1 марта 2017 года и с 3 марта по 3 апреля 2017 года не являлся на службу в в/ч 90151 в Гусеве к установленному регламентом служебному времени. Причиной стало желание отдохнуть от службы. Контрактник проживал в пос. Большаково и проводил время по своему усмотрению. 3 апреля он вернулся в войсковую часть и приступил к исполнению обязанностей.

В ходе расследования военнослужащий признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев и штрафа в размере 15 тыс. рублей. Суд учёл, что мужчина ранее ни в чём предосудительном замечен не был, к уголовной ответственности привлекается впервые, способствовал расследованию преступления и раскаялся в содеянном.