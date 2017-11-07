Опрос: россияне ожидают, что курс доллара будет расти

Жители России ожидают ослабления курса рубля по отношению к американской валюте. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ



В среднем россияне полагают, что доллар будет стоить 63 рубля через три месяца и 64 — через год. При этом сейчас американская валюта стоит около 58 рублей за единицу.



Оказалось, что 41% населения не следит за состоянием курса доллара. Только 18% делают это регулярно.



Свои сбережения хранят в рублях 65% россиян — восемь лет назад таких было всего 30%. В долларах деньги откладывают всего 5%, в евро — 4%, в других валютах — 1%. Почти треть жителей страны призналась, что не имеет сбережений.