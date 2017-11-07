AliExpress ускорит доставку товаров в Россию

Торговая площадка AliExpress планирует сократить максимальный срок доставки товаров в Россию до 10 дней. Об этом изданию "Коммерсантъ" сообщили в компании.

Сейчас максимальный срок доставки покупок в Россию составляет 45 дней. В среднем они приходят за месяц.

Срок доставки ускорят за счёт логистической компании Cainiao, которая вместе с AliExpress входит в группу Alibaba. Помимо этого, отправлять посылки будут не продавцы, а сама компания. Как отметил директор по развитию бизнеса AliExpress в РФ и странах СНГ Марк Завадский, Россия остаётся одним из самых активных рынков для компании, а растущий объём продаж приводит к модифицированию ситуации с доставкой.