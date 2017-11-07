Историк моды Александр Васильев ищет хозяев для калининградского пса

Историк моды и ведущий передачи "Модный приговор" Александр Васильев ищет хозяев для калининградского бездомного пса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Васильев приезжал в Калининград на выходные и решил помочь пристроить бездомную собаку, которую кто-то выбросил на улицу в Центральном районе областной столицы.

"К дому моих калининградских приятелей прибился пёс. Добрейшее существо 5-6 месяцев отроду. Я дал ему кличку "Кранц"! Кранц ждёт хозяев!" — написал Васильев.

"У щенка, прибившегося к нам неделю назад, появилось имя! Его дал ему давний друг нашего музея Александр Васильев. Теперь пса гордо величают Кранц. И с таким "крёстным отцом" у него есть все шансы найти себе дом и любящих хозяев! Возьмите себе Кранца!" — написал на своей странице в Facebook директор исторического музей Александр Быченко.

Задать вопросы о собаке можно по телефону 33-50-60.