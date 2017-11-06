Волонтёры просят калининградцев помочь двум избитым собакам

Жителей Калининградской области просят помочь двум собакам, которых избили хозяева и бросили умирать. Просьба размещена в группе "Новости Калининграда, Советска и области" в "ВКонтакте".

Животные были найдены в п. Большое Село и п. Дубки. Им необходимо долгое и дорогое лечение.

"Нет слов, чтобы описать весь ужас увиденного. Бима хозяин привязал к дереву и избивал металлическим прутом по голове! Самое ужасное, что это происходило на глазах у детей", — пишет волонтёр Лариса Карнович. У собаки черепно-мозговая травма, сильный отёк головы, отслоение сетчатки глаза, второй глаз пытаются спасти. Бим находится в Советске, но его нужно возить в Калининград на консультацию.

"Джек был также зверски избит в Дубках, пробита голова, глаз тоже пришлось удалить, до сих пор не встает на ноги», — сообщает волонтёр. Временно пёс находится в Калининграде, его взяли на временную передержку.