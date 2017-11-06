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Главная Новости Общество

Росгвардия будет охранять губернаторов

10:36
  1997
Росгвардия наделяется полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму президент Владимир Путин, сообщает "Интерфакс".
 
Поправки предложено внести в действующий федеральный закон "О войсках национальной гвардии РФ". Согласно документу, обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов РФ осуществляется исключительно на договорной основе

Обеспечение безопасности губернаторов будет осуществляться в порядке, утверждаемом президентом. Предполагается, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.
 
Кабинет министров поддерживает данную законодательную инициативу. Замдиректора Росгвардии — главнокомандующий войсками Нацгвардии РФ Сергей Лебедев Путин назначил своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.  

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