В России вступили в силу новые правила бесплатного провоза ручной клади и багажа

В воскресенье, 5 ноября, в России начали действовать новые правила провоза ручной клади и багада в самолётах. Об этом сообщает ТАСС

Поправки в Федеральные авиационные правила министерство транспорта сделало в соответствии с принятым летом законом о невозвратных билетах. Теперь авиакомпании могут предложить пассажирам недорогие билеты по невозвратным тарифам, которые не предполагают бесплатный провоз багажа, но в них включён провоз ручной клади. Вес бесплатного багажа в возвратных тарифах определяет авиаперевозчик.

Ранее правила позволяли пассажиру бесплатно провезти не менее 10 кг багажа. Теперь разрешено провозить не менее 5 кг, по желанию перевозчика граница может быть смещена в сторону увеличения. Сократился список бесплатных для перевозки предметов (сверх ручной клади). Из него убрали ноутбук, мобильный телефон и зонтик, но включили рюкзак.

В министерстве транспорта уверены, что нововведения расширят тарифную сетку авиакомпаний и помогут увеличить авиационную мобильность россиян. Кроме того, они позволят урегулировать спорные ситуации.