Кадыров пообещал подарить iPhone X автору лучших стихов о Путине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил, что подарит iPhone X тому, кто напишет лучшее стихотворение о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщает Взгляд

По словам Кадырова, гаджет ему подарила чеченская команда КВН. «Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий», - написал по этому поводу глава Чечни в инстаграме.

Кадыров решил использовать подарок в качестве приза для того, кто предложит лучшие стихи о Путине, и объявил о конкурсе среди подписчиков в своём инстаграме.

"Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин. Министерство по делам молодежи ЧР определит победителя", - уточнил чеченский лидер. Победителя определит министерство Чеченской республики по делам молодёжи.

Продажи iPhone Х официально стартовали 3 ноября. Минимальная стоимость новой модели Apple составляет 80 тысяч рублей.