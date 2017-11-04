Актёр Кайл Маклахлен опубликовал фото с калининградской вечеринки в стиле "Твин Пикс"

Актёр Кайл Маклахлен, сыгравший в сериале "Твин Пикс" роль Дейла Купера, опубликовал в своём аккаунте в инстаграме слайд-шоу, в которое попал кадр из Калининграда. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Калининграде"
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Актёру стало известно о вечеринке в стиле "Твин Пикс", прошедшей в одном из баров областного центра в честь Хеллоуина. В подборку фотографий с аналогичных вечеринок из городов во всём мире Маклахлен включил и калининградское фото. На нём одна из участниц вечеринки была в образе Купера.
"Привет всем! — написал Маклахлен. — Один из этих постов станет победителем в конкурсе #CoopLovesCostumes. Извините, я не смог собрать вас всех в одном видео, но спасибо всем вам за участие. Представления были фантастическими!"
К сожалению, калининградкам победа не досталась, пишет издание. Однако девушки считают, что уже попали в историю.
"Это был последний гвоздь в голову сомнения о том, что вечеринка была нереальна крута! — написала об этом Лина Туомас, переодевшаяся Купером. — Нет, не крута, она была ле-ген-дар-ная!"