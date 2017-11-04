В Санкт-Петербурге открылся самый крупный в мире планетарий

В Петербурге открылся планетарий с самым большим на Земле куполом. Об этом сообщает РИА Новости

Первых гостей звёздный зал нового планетария, разместившегося в историческом здании газгольдера, принял в пятницу, 3 ноября. Диаметр купола в нём по размеру на два метра превосходит считавшийся до сих пор самым крупным японский в городе Нагоя и составляет 37 метров.

Картинку на экран планетария будут передавать 40 мощных проекторов, разрешение изображений составит более 256 миллиона пикселей, а мощность объемного звука будет достигать 50 кВт. По замыслу авторов проекта, это позволит посетителям полностью погрузиться в атмосферу космоса



Здание самого большого газгольдера России построено на набережной Обводного канала в XIX веке. Здесь хранился газ, использовавшийся для заправки уличных фонарей. После реставрации площадь комплекса составила 4 тысячи квадратных метров. Это позволило объединить звёздный зал, музей с экспонатами на космическую тему, интерактивные залы, а также обсерваторию и образовательные классы.

"Это не только новая площадка, где петербуржцы и гости города могут изучить звездное небо, получить необходимую информацию, но и самый крупный в мире планетарий", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на церемонии открытия, слова которого цитирует РИА Новости.

По оценке Полтавченко, открытие планетария станет еще одним шагом в освоении так называемого "серого пояса" Петербурга и хорошим примером инвестиционного проекта в творческой индустрии. По мнению градоначальника, реализация этого проекта соответствует новому тренду развития общественных пространств на месте бывших промышленных территорий.