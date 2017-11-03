Ярошук предложил калининградцам решить судьбу старых деревьев на тротуарах

Власти города предлагают калининградцам решить судьбу деревьев, растущих на тротуарах. Об этом в пятницу, 3 ноября, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.

По словам чиновника, в Центральном и Ленинградском районах много тротуаров, на которых стоят старые, ещё немецкие деревья. Они мешают движению пешеходов. Кроме того, при ремонте тротуара повреждаются корни. Деревья высыхают и представляют угрозу для людей.

"Я хотел бы обсудить с жителями вопрос будущего этих деревьев. Есть два варианта развития событий: либо мы их срезаем и сажаем на их место новые, и за счёт этого расширяем тротуар, или обрезаем их, чтобы они были узкими. Я на себя смелость взять не могу, надо советоваться с горожанами", — отметил Ярошук.