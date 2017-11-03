В работе мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой

Пользователи мессенджера WhatsApp в ряде стран столкнулись с проблемами в доступе к сервису. Об этом сообщает "Медуза"

О перебоях в работе сообщили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также с проблемами столкнулись в Нидерландах, Великобритании, Турции, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Пакистане и Индии. У 60% пользователей были проблемы со входом в мессенджер. 25% пожаловались на сложности с отправкой сообщений.

Вскоре после сбоя мессенджер снова заработал. В представительстве Facebook, которая владеет программой, Reuters заявили, что выясняют причины произошедшего.