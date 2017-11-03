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Главная Новости Общество

В работе мессенджера WhatsApp произошёл глобальный сбой

11:56
  2292
Пользователи мессенджера WhatsApp в ряде стран столкнулись с проблемами в доступе к сервису. Об этом сообщает "Медуза".
 
О перебоях в работе сообщили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также с проблемами столкнулись в Нидерландах, Великобритании, Турции, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Пакистане и Индии. У 60% пользователей были проблемы со входом в мессенджер. 25% пожаловались на сложности с отправкой сообщений. 
 
Вскоре после сбоя мессенджер снова заработал. В представительстве Facebook, которая владеет программой, Reuters заявили, что выясняют причины произошедшего.  
 

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