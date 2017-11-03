За год в Калининградской области создали десять особо охраняемых природных территорий

В 2017 году в регионе было создано десять особо охраняемых природных территорий местного значения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На заседании общественного совета по природопользованию и экологии представители минприроды отметили, что среди новых ООПТ местного значения есть по два городских парка в Ладушкине, Озерске и Багратионовском городском округе, по одному в Светлом, Полесске и Славском городском округе. В Правдинске такой статус присвоен сосновому бору. Всего муниципалитетам предстоит образовать ещё не менее 30 ООПТ.



"Статус особо охраняемых природных территорий несёт культурную ценность для местных жителей и является действенным рычагом сбережения природного наследия: на таких территориях запрещается любая деятельность, нарушающая их сохранность", — отметил председательством министра природных ресурсов и экологии области Олег Ступин.