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Филологи выяснили, почему в России прижилось словосочетание "фейковые новости"

02 ноября 201721:01
  649
Лингвисты считают, что англицизм "фейковые новости" навязан обществу журналистами и политиками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
 
По мнению опрошенных агентством экспертов, выражение "фейковые новости" стало особенно популярным в 2017 году. Ранее британский словарь английского языка назвал его словосочетанием года, пишет РИА Новости. Заслугу в популяризации словосочетания приписывают Дональду Трампу, часто использующему это выражение.
 
"Это словосочетание введено 3-4 месяца назад с момента, когда стали обсуждать высказывания в адрес Трампа. И они, естественно, в таком же переводе появились в русском политическом новостном дискурсе. Но, в общем-то, это та заимствованная единица, которая должна употребляться в русском варианте", — сказала доктор филологических наук, профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова.
 
Старший преподаватель кафедры медиалингвистики факультета журналистики МГУ Татьяна Краснова также отметила, что в России было бы лучше использовать аналог выражения на родном языке и лишний раз не употреблять заимствования. "Мне больше нравится русская версия "фальшивые новости". Честно говоря, для меня это странно немного, потому что мне иногда кажется, что мои коллеги, преподающие журналистику, чересчур увлекаются разнообразными терминами", — сказала она.

По мнению экспертов, большую роль в распространении так называемых "фейковых" новостей связано с ростом популярности социальных сетей. Непрофессиональные журналисты негативно влияют на производство новостного контента, утверждает РИА Новости. 
 

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