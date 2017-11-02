Калининградская область попала в список регионов с высокой вероятностью эпидемии полиомиелита

Калининградская область оказалась в списке регионов России, в которых наиболее вероятна вспышка полиомиелита. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

Риск заразиться смертельно опасной болезнью выше всего в Калининградской, Ульяновской, Челябинской областях, Камчатском крае, на Алтае, в Якутии, Калмыкии и Северной Осетии. Такая ситуация в этих регионах сложилась из-за нехватки вакцин от полиомиелита, уточняет издание.

По итогам мониторинга, проведённого Роспотребнадзором, выяснилось, что на сегодняшний день в России не хватает более 800 тысяч дох вакцины. Так, в регионах в наличии 680 тысяч доз, а требуется почти полтора миллиона.

Полиомиелит — вирусное заболевание, которое поражает нервную систему и буквально за считаные часы может вызвать полный паралич. По данным ВОЗ, около 5–10% больных с паралитической формой полиомиелита умирают из-за развития паралича дыхательных мышц.