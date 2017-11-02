Калининградстат: рождаемость в регионе падает, смертность растёт

В Калининградской области на 1 сентября 2017 года зафиксировано падение рождаемости и рост смертности. Об этом сообщает Калининградстат.

По данным статистических исследований, с января по сентябрь в 2017 году в регионе родилось 7282 ребёнка. При этом число умерших за тот же период времени составило 8250 человек.

Таким образом, рождаемость по сравнению с прошлогодними показателями сократилась на 875 человек, а смертность увеличилась на 0,1%, подытоживает статистический центр. На каждую тысячу человек в области приходится 11,1 новорождённых и 12,6 умерших.

Общее же число населения в Калининградской области на 1 сентября текущего года составляет 992,1 тысячи человек, уточняет Калининградстат.