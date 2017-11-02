В Калининграде закрыли движение по ул. Транспортной, где тонули автомобили и автобусы
В Калининграде временно запретили движение по ул. Транспортной. Об этом Клопс.Ru сообщили в горадминистрации.
"После обильных осадков проезжая часть полностью ушла под воду, на этом участке застревали машины, поэтому было принято решение временно ограничить движение", — пояснили в администрации.
Для автомобилей открыли двухстороннее движение по ул. Портовой. Речь идёт о дороге с брусчатым покрытием. Движение по ул. Транспортной возобновят после того, как ситуация с подтоплением будет решена.
Как сообщают читатели Клопс.Ru, сейчас большое скопление воды наблюдается у входа на завод "Янтарь", а также на перекрёстке с круговым движением у заправки "Балтнефть". Несколько дней назад на ул. Транспортной заглох пассажирский автобус. Внутрь салона попала вода. Позднее с водой по ул. Транспортной "плыли" и другие автобусы.