В Калининграде свет отключили на 21 улице (список)

На ряде калининградских улиц в четверг, 2 ноября, отключили свет, горячую воду и газ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Без света в связи с ремонтом оборудования останутся:

— с 9:00 до 13:00 — ул. Ген. Галицкого, 1–3, 2–4, 4а–4б, 6–10, 16, ул. Театральная, 23–33, 33а–33б, пр. Гвардейский, 10, ул. Новый Вал, 23 (гимназия №22), ул. Старопрегольская, 8а, 10–18, Ленинский пр., 83а–д, ул. Эпроновская, 20, ул. Озёрная, 18–24, 25–31, 27а, 30, ул. Молодёжная, 2–4, 3, ул. Лесная, 41–53, ул. Беломорская, 17–37, ул. Стрелковая, 2–6, 7–9, ул. Леонова, 22, 28а, ул. Чайковского, 46, 48–48а, 47, 49–51 (роддом №4), ул. Зоологическая, 42–48, 55–65, ул. Кирова, 89–95, ул. Алябьева, 1а;

— с 13:30 до 18:00 — ул. Красная, 23–25а, ул. Разина, 26, 26а, 27, 29, 30–30а, ул. Пугачёва, 5–7а, 11, 12–14, 15, 18, 26а, ул. Офицерская, 16.

Из-за прекращения подачи электроэнергии не будут работать следующие светоточки:

— с 17:23 до 18:00 — ул. Достоевского, ул. Некрасова (от ул. Невского до ул. Лескова), ул. Верхнеозёрная (от ул. Некрасова до ул. Грибоедова), ул. Невского (от ул. Некрасова до ул. Толстого), ул. Артиллерийская (от ул. Невского до жилого дома №36), ул. Аксакова, пер. Аксакова, ул. Бежицкая, ул. Свердлова, ул. Ботаническая, ул. Бесселя, ул. Загорская, ул. Диккенса, ул. Галицкого, ул. Космическая, ул. Звёздная.

Из-за ремонта на теплотрассе горячей воды и тепла не будет по адресам:

— до 15:00 — ул. Красная, 23–25а, ул. Разина, 26, 26а, 27, 29, 30–30а, ул. Пугачёва, 5–7а, 11, 12–14, 15, 18, 26а, ул. Офицерская, 16.

До устранения неисправностей отключена подача газа по адресам: ул. Краснодонская, 2 (22 квартиры), ул. Танковая, 4 (22 квартиры), ул. Беломорская, 15 (12 квартир, нет доступа в пять квартир), ул. Островского, 3 (шесть квартир), ул. З. Космодемьянской, 49 (две квартиры), ул. Орудийная, 49 (шесть квартир), ул. Мл. Лейт. Ротко, 1а, 5–13, 4–8 (110 квартир), ул. Багратиона, 77 (15 квартир), ул. Киевская, 130 (три квартиры), ул. Велижская, д. 7 (шесть квартир), пер. Иртышский, 14 (пять квартир), просп. Советский, 29 (14 квартир), ул. Пугачёва, д. 11 (16 квартир), ул. Интернациональная, 72 (70 квартир), пр. Ленинский, 10, 12, 14 (25 квартир), ул. Казанская, 16 (16 квартир), ул. Леонова, 70 (12 квартир), ул. Осенняя, 30 (18 квартир), ул. Артиллерийская, 49 (10 квартир), ул. Заводская, 25 (18 квартир), ул. Молочинского, 7 (девять квартир).