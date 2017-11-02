Два калининградца примут участие в олимпийской факельной церемонии в Пхёнчхане

Калининградцы Артур Бабошкин и Дмитрий Пасечнюк станут почётными участниками эстафеты олимпийского огня зимних игр, которые в 2018 году пройдут в Пхёнчхане. Об этом на своей странице в Facebook написал директор "Школы будущего" Алексей Голубицкий.

"Едут они по персональному приглашению президента компании Samsungв качестве почётных участников олимпийской факельной церемонии. Эта поездка стала возможной благодаря уникальным результатам Дмитрия под руководством Артура в рамках IT школы Samsung (Калининград) в "Центр развития одаренных детей"", — пояснил он.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.