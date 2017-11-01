В Польше уменьшилось число случаев осквернения могил советских воинов

В 2017 году в Польше более чем на треть сократилось число случаев вандализма по отношению к советским воинским захоронениям. Об этом сообщает "РИА Новости"

Такие данные привёл начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, генерал-майор запаса Владимир Попов. "В 2017 году даже в Польше число случаев вандализма сократилось более чем на треть (в первом полугодии 2016 года — восемь, за тот же период 2017 года — пять)", — отметил он.



Вопрос проявления актов вандализма в отношении российских воинских захоронений остаётся на сегодняшний день проблемным. По всем фактам вандализма российскими посольствами направлены официальные ноты в государственные и общественные органы соответствующих стран.

"Последствия оперативно устраняются местными органами власти, за исключением случаев сноса пяти памятников, установленных вне мест захоронения, в Польше. Подобное отношение варшавских властей вызывает всё большую тревогу", — сообщил Попов.