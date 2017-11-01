В России проверят производителей и продавцов коньяка и шампанского
Перед новогодними праздниками пройдут массовые и внеплановые проверки производителей и продавцов игристых и шампанских вин, коньяков и бренди. Об этом сообщают "Известия"
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Соответствующие поручения вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, дал Росалкогольрегулированию (РАР), МВД, Роспотребнадзору, Роскачеству и Генпрокуратуре.
По данным РАР, количество фальсификата на рынке коньяка составляет 60%. А винные газированные напитки, состоящие из спирта, воды, красителей и углекислого газа, выдают за шампанское.