Алиханов: В 2018 году на социальную сферу региона выделят дополнительно более 500 млн рублей

В 2018 году в социальную сферу Калининградской области будет направлено дополнительно 530 миллионов рублей. Об этом во вторник, 31 октября, сообщил в своём инстаграме губернатор региона Антон Алиханов.

"Еще один дополнительный межбюджетный трансферт на 2018 год. И это радует. Плюс 530 миллионов рублей на социальную сферу в следующем году", — написал Алиханов.

Губернатор уточнил, что на совещании у Дмитрия Козака обсуждали предложения по финансированию регионов России. По его итогам приняты решения о дополнительном финансировании зарплат учителей, врачей и социальных работников.