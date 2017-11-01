В правительстве Калининградской области назначен министр по международным и межрегиональным связям

В регионе на должность министра-руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области назначена Алла Иванова. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор области Антон Алиханов отметил, что главная задача агентства — всемерно развивать внешние контакты Калининградской области и привлекать новых региональных партнёров.

"Рассчитываю, что вы продолжите плодотворную работу по реализации программ приграничного сотрудничества, участником которых является наш регион. Активизируйте деятельность по внедрению электронных виз на территории области. Надеюсь, что федеральные власти в ближайшем будущем поддержат нашу инициативу в этом вопросе", — поручил Алиханов вновь назначенной главе ведомства.

Алла Иванова работает в региональном правительстве с 2008 года. В 2010 году при создании агентства по внешнеэкономической деятельности и международным связям Калининградской области была назначена заместителем руководителя агентства. В ноябре того же года утверждена в должности министра-руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области.

В 2016 году Алла Иванова была награждена знаком МИД РФ "За вклад в международное сотрудничество" и благодарностью Президента России Владимира Путина "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".