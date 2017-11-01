Германский коллекционер передал Музею Мирового океана миниатюрные модели военных кораблей

Гражданин ФРГ подарил калининградскому Музею Мирового океана часть своей коллекции моделей военной техники. Об этом сообщает ТАСС

Коллекционер из Берлина Юрген Брюманн собирает миниатюрные копии военной техники на протяжении 62 лет. Всего в его коллекции около 1,7 тысячи экземпляров. Часть из них — 53 модели военных кораблей, состоявших с 1945 по 1990 годы на вооружении Советского Союза, ГДР и Польши, — Брюманн передал в дар Музею Мирового океана. Церемония передачи состоялась во вторник, 31 октября, в посольстве РФ в столице ФРГ.

"Я вырос в семье, в которой придавали большое значение дружбе с СССР. Сейчас я хочу отдать их российскому музею в знак дружбы, сотрудничества и добрососедских отношений, пусть это будет моим вкладом в развитие отношений между гражданскими обществами", — объяснил свой поступок коллекционер.

Договор о передаче части коллекции в дар с российской стороны подписала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. "Для нас принять такую коллекцию — большая честь, — отметила она. — В ближайшее время мы сделаем специальную выставку, на которой будет рассказано о каждом из этих экспонатов". По ее словам, экспозицию решено назвать "Балтийский флот на страже мира".

Брюманн сказал, что в свое время был постоянным клиентом в специализированных магазинах, скупал каталоги, отслеживал новые поступления. Так и собрал свою коллекцию. Сейчас, по его словам, таких магазинов все меньше, тем ценнее его коллекция.