Германский коллекционер передал Музею Мирового океана миниатюрные модели военных кораблей

Гражданин ФРГ подарил калининградскому Музею Мирового океана часть своей коллекции моделей военной техники. Об этом сообщает ТАСС
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Коллекционер из Берлина Юрген Брюманн собирает миниатюрные копии военной техники на протяжении 62 лет. Всего в его коллекции около 1,7 тысячи экземпляров. Часть из них — 53 модели военных кораблей, состоявших с 1945 по 1990 годы на вооружении Советского Союза, ГДР и Польши, — Брюманн передал в дар Музею Мирового океана. Церемония передачи состоялась во вторник, 31 октября, в посольстве РФ в столице ФРГ.
"Я вырос в семье, в которой придавали большое значение дружбе с СССР. Сейчас я хочу отдать их российскому музею в знак дружбы, сотрудничества и добрососедских отношений, пусть это будет моим вкладом в развитие отношений между гражданскими обществами", — объяснил свой поступок коллекционер.
Договор о передаче части коллекции в дар с российской стороны подписала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. "Для нас принять такую коллекцию — большая честь, — отметила она. — В ближайшее время мы сделаем специальную выставку, на которой будет рассказано о каждом из этих экспонатов". По ее словам, экспозицию решено назвать "Балтийский флот на страже мира".
Брюманн сказал, что в свое время был постоянным клиентом в специализированных магазинах, скупал каталоги, отслеживал новые поступления. Так и собрал свою коллекцию. Сейчас, по его словам, таких магазинов все меньше, тем ценнее его коллекция.
"Сколько она стоит, я сказать не могу, поскольку такие модели уже мало где продаются, стоимость большинства из них попросту нигде не прописана", — пояснил Брюманн.