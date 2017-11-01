Улица Мечтателей и 2018 года: общественники придумали названия новым улицам в Калининграде

На топонимической комиссии обсудили названия новых улиц в Калининграде. При выборе названий члены комиссии руководствовались результатами соцопроса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Одну из улиц имени "лишили". "В реестре есть ул. Успенского. Значится она на территории между улицами Красной и Светлой (между ТЦ "Виктория" и колонией УФСИН), хотя на самом деле как таковой улицы не существует, там даже проезда нет, нет и ни одного объекта адресации. При этом в одном из СНТ есть улица, которую сами садоводы называют им. Успенского. Наличие двух одинаковых наименований создаёт трудности для ориентации самих горожан, дежурных служб, поэтому в целях устранения такой путаницы члены топонимической комиссии предложили аннулировать из реестра несуществующую улицу. Это лишь один из вопросов этого заседания", — отметил глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

В микрорайоне Малое Борисово могут появиться Пограничный проезд и улица Заставы. Проезду, берущему начало от проспекта Победы, расположенному вдоль ручья Менделеевского в южном направлении до реки Преголи, члены комиссии дали название Прегольский.

Также общественники обсудили названия улиц на острове Октябрьском. В будущем на этой территории появятся новые улицы: Мечтателей (соединит набережную Карбышева и Триумфальную аллею), 2018 года (она протянется от Солнечного бульвара до Аллеи Чемпионов между улицами Футбольной и Европейской). Эти названия, как и ещё одно — Дружбы Народов — продолжат символический ряд названий островных улиц, связанных со спортом, предстоящим футбольным чемпионатом.

Калининградцы также предложили одну из улиц острова назвать Заречной, исходя из её расположения (она соединит Аллею Чемпионов и Парадную набережную). Ещё для одной улицы нашли наименование — Вербная Дамба. Как пояснили в мэрии, это название корнями уходит в далёкое прошлое. Lomze — болото, так раньше называлась территория острова. В XV веке по острову была проложена дамба, которая в разных источниках именуется Ивовой или Вербной.

Пожелания горожан члены комиссии учли, и в будущем улица с названием Вербная Дамба проляжет параллельно улице Павлова с другой стороны Второго эстакадного моста. Её с Триумфальной аллеей соединит уже упомянутая улица Дружбы Народов, ближайшая из расположенных вдоль Парадной набережной.