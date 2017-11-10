В России повысился штраф за отказ пропустить пешехода

C 10 ноября в России вступает в силу новая редакция КоАП, которая ужесточает наказание для водителей, не уступающих дорогу пешеходам и велосипедистам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Поправки в ст. 12.18 ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения") Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливают санкции за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Закон был принят Госдумой 11 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября. Ранее размер штрафа составлял 1500 рублей.