Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook

Роскомнадзор готов в 2018 году заблокировать Facebook, если компания не перенесёт персональные данные россиян на территорию РФ. Как передаёт "Интерфакс" , об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Закон обязателен для всех. В любом случае или мы добьёмся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", — заявил глава ведомства.

Жаров подчеркнул, что Роскомнадзор будет добиваться исполнения компанией Facebook закона. Он отметил, что, несмотря на значительное количество пользователей на территории РФ, эта социальная сеть не уникальна и её можно заменить. По словам главы Роскомнадзора, позиция Facebook заключается в том, что компания рассматривает варианты, однако официальных писем не поступало. "У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook'a нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим", — заявил Жаров.