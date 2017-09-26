На благотворительном марафоне для семей погибших в ДТП под Гвардейском собрали 417 тысяч рублей

В поддержку семей погибших в ДТП под Гвардейском собрано более 416 972 рублей. Такие данные на 12:00 26 сентября озвучили в благотворительном центре "Верю в чудо".

Через СМС было собрано 135 332 рубля (собрано 147 100, за вычетом комиссии 8% — 11 768 рублей), через интернет — 178 995 рублей, на мероприятии "Казачьи Игры" — 8 844 рубля. Сбербанк: 68 287 рублей, "Бинбанк": 500 рублей. Наличными: 500 рублей. Коллектив и посетители магазина "Гипермир": 24 513 рублей.

Отслеживать поступления можно по ссылке

Пожертвования через СМС и интернет больше не принимаются. Всё ещё можно перечислить на счет Сбербанка. Банк получателя — калининградское отделение N8626 ПАО "Сбербанк", г. Калининград Получатель: благотворительный центр "Верю в чудо" ИНН/КПП: 3904095795/390401001 р/с 40703810620010000043 к/с 30101810100000000634 БИК 042748634 Назначение: пожертвование на помощь семьям погибших, без НДС.

Благотворительный марафон начался в Калининграде в субботу, 23 сентября. Его проводит благотворительный центр "Верю в чудо" при поддержке правительства Калининградской области, Клопс.Ru, "Комсомольской правды в Калининграде", "Страны Калининград", ГТРК "Калининград".