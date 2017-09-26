Каждый пятый россиянин выступил за назначение мэров

Большинство жителей страны выступает за всенародные выборы глав города или района, однако многие хотели бы , чтобы люди на эти должности назначались. Такие данные приводит "Левада-центр" по результатам опроса.

Более половины — 65% — считают, что глава города или района должен избираться населением, однако 21% уверен, что на такую должность человека лучше назначать, а 5% — что их должны выбирать депутаты муниципального совета из своего числа.



Подавляющее большинство положительно относится к идее провести одновременно с выборами президента России региональный референдум, на котором рассматривался бы вопрос обязательного избрания глав городов и районов только путём всенародных выборов. Проводись референдум в эти выходные, 56% проголосовали бы за принятие закона, 7% — против, 2% унесли бы бюллетень с собой.