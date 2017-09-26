Опрос: почти половина россиян не использует контрацепцию

Жители России в большинстве знают о способах предохранения во время полового акта, однако по различным причинам используют контрацепцию далеко не все. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ



Только две трети сообщили, что хорошо осведомлены о контрацепции. Более четверти респондентов (29%) признались, что их знаний недостаточно, а 8% — что ничего не знают об этом. Почти половина (46%) полагает, что соответствующую информацию в целом не так просто получить.



Подавляющее большинство — 82% — уверено, что заботиться о предохранении должны оба партнёра. Однако 43% не предохраняются. Каждый пятый их тех, кто не использует контрацептивные средства, пояснил, что планирует беременность. Ещё 15% не ведут сейчас половую жизнь, каждый десятый считает это вредным для здоровья или надеется на недетородный возраст. По религиозным соображениям не предохраняются 4% опрошенных, столько же надеются на самоконтроль.



Самым популярным методом у жителей страны является использование презервативов — без них не обходится более половины респондентов. Каждый пятый выбирает гормональные препараты (таблетки, кольца, пластыри), 12% — прерванный половой акт, каждый десятый пользуется календарным методом, высчитывая "безопасные" дни. Почти столько же после полового акта выпивают таблетку экстренной контрацепции. Ещё 2% отказались отвечать на этот вопрос.