Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в РФ по итогам первого полугодия 2017 года. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства

Самые высокие зарплаты оказались у капитанов кораблей (500 тыс. рублей) и командиров воздушных судов (357 тыс. рублей). На третьем месте — главный технолог золотодобывающей промышленности (312 тыс. рублей). В рейтинге также оказались профессии второго пилота самолёта (180 тыс. рублей), тренеры хоккейных команд (около 300 тыс. рублей) и начальники строительных участков (250 тыс. рублей). Стоматологи, интернет-менеджеры и инженеры-электрики, оказавшиеся в списке, получают около 200 тыс. Зарплата аналитиков в IT-сфере доходит до 190 тыс. При этом средняя зарплата в России составляет 38,7 тыс. рублей.

По информации министерства, самыми востребованными в России профессиями остаются инженеры-технологи, сотрудники службы эксплуатации и ремонта, наладчики и аппаратчики станков, врачи, медсёстры и бухгалтеры. Также высоким остаётся спрос на квалифицированных рабочих, поваров, подсобных рабочих, уборщиков и сторожей.