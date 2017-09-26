В Калининграде горячую воду отключили на 17 улицах, в двух школах и детском саду (список)

На ряде калининградских улиц во вторник, 26 сентября, нет света, газа, холодной или горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Так, до 18:00 не будет света по ул. Емельянова, 47–53, 51а, 207, 209, 215, 223, 226б, 226, 230, 230, 230а, 249–251, ул. Станиславского, 1, 2–4, 5–7, 6, 10, 12, 9–19, 16–24, 21–31, 26–28, 32а, 33–39, 39а, 39в, 41, ул. Андреевской, 1, 5–15, 2–32, 19–23, ул. 1-й Андреевский проезд, 1а, 2, 5–7, 6а, 8а, 10а, 12–24, 13, 21–25, ул. Георгиевской, 1–7, 3в.

До 17:00 холодную воду отключили на ул. Нахимова, 2, ул. Каштановая аллея, 30–38, 33, 33а, 37, 37а, 39.

Горячая вода сегодня отсутствует:



— до 12:00 — на ул. Бассейной, 31–33, 35, 36–38, 40 (школа №21), ул. Воздушной, 80, ул. Художественной, 9–11;

— до 17:00 — на ул. Белинского, 38, 40, 53–63, 61а, ул. Воздушной, 2–10, 21–31, пер. Воздушном, 4, 9–11, ул. Красносельской, 5–7, 21–31, 36–40а, 56, 60, 67а, 67б, ул. Менделеева, 2–12, 12а, 18 (детский сад №2), 13 (школа №19), пр. Победы, 88–94, 130–140, 137, 142, 143, 144а–г, ул. Радистов, 33, пер. Радистов, 2, ул. Глазунова, 7–7а, 9–11, ул. Тенистая аллея, 5–9а, 13–19, 28–30, 35, ул. Серж. Мишина, 1, 8, ул. Брусничной, 2, 5–13, ул. Леонова, 71, ул. Чекистов, 10;

— до 18:00 — на ул. Подп. Емельянова, 47–53, 207, 209.



До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (32 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 8 (десять квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир, нет доступа в пять квартир), ул. Островского, 3 (шесть квартиры), ул. Грекова, 3–5 (шесть квартир), ул. Б. Песочной, 9 (одна квартира), ул. Чернышевского, 33–33а (13 квартир), ул. Саратовская, 4 (две квартиры), ул. Дзержинского, 128 (12 квартир), ул. З. Космодемьянской, 49, 49а (20 квартир), ул. В. Гакуна, 2, 4 (30 квартир), ул. Краснодонской, 4 (30 квартир), ул. Носова, 9, 11 (29 квартир), ул. Летний проезд (девять квартир).