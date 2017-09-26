В Калининградскую область прибыл первый контейнерный поезд, следующий из Польши в Китай

В понедельник, 25 сентября, на станцию Черняховск прибыл первый комбинированный контейнерный поезд из Европы в Китай. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Состав прибыл из Польши. 41 контейнер с узкой европейской колеи перегрузят на широкую российскую. Поезд пройдёт по транспортному коридору через Калининградскую область и отправится в китайский Чэнду.

"Открытие нового "Шёлкового пути" из Европы через Калининград, Казахстан в Китай — знаковое событие для нашего региона. Это повышение инвестиционной привлекательности и возможности для развития бизнеса на территории области", — отметил врио зампреда областного правительства Александр Рольбинов. Железнодорожный путь в три раза короче морского, что делает его конкурентоспособным.