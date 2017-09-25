На стадионе "Калининград" началась установка кресел

На стадионе "Калининград" к ЧМ-2018 началась установка кресел. Об этом сообщает компания-застройщик "Спорт-Инжиниринг".

"Узкая полоска из нескольких десятков зрительских кресел на одной из трибун калининградского стадиона дала начало установке всех 35 тысяч. Такова вместимость стадиона на период чемпионата мира 2018 года. Надёжные антивандальные кресла российского производства выполнены в синих, голубых и белых цветах. Их установку планируется закончить к концу декабря этого года. Одновременно на стройплощадке калининградского стадиона монтируют металлические ограждения зрительских трибун", — сообщается в официальном паблике компании во "ВКонтакте".