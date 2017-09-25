Музей Мирового океана объявляет субботник на морском берегу

В Калининградской области Музей Мирового океана объявляет акцию "За чистое море!". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



В пятницу, 29 сентября, жителей региона приглашают выехать на морское побережье, чтобы собрать там мусор. "За годы проведения мероприятия общими силами были собраны сотни килограммов мусора, очищены километры пляжей в Светлогорске, Балтийске и Зеленоградске. Отрадно, что акция нашла поддержку у жителей области, которые всё активнее присоединяются к музейному экологическому десанту", — отметили в пресс-службе.



В субботу, 30 сентября, Музей Мирового океана снижает цены на билеты. В этот день посетить любой объект, кроме Морского выставочного центра в Светлогорске и выставочного корпуса "Морской Кёнигсберг-Калининград", можно будет всего за 50 рублей. "Все вырученные деньги пойдут на развитие экологических проектов Музея Мирового океана", — рассказали в пресс-службе.



Кроме того, с 25 по 30 сентября проводится акция "Счастливый билетик". Если в номере купленного входного билета совпали суммы первых трёх и последних трёх цифр, то его можно будет обменять на другой билет, дающий право посещения любого музейного объекта бесплатно.