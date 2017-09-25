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Главная Новости Общество

Калининградские коммунальщики продемонстрировали уникальный экскаватор

15:19
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Калининградские коммунальщики впервые представили жителям области уникальный экскаватор, приспособленный для глубоких раскопок даже в самых насыщенных инженерными коммуникациями и электрическими кабелями районах города. Демонстрация прошла в рамках "Всероссийского парада коммунальной техники", состоявшегося в областном центре в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
 
Как рассказал главный инженер "Водоканала" Виталий Семичев, вакуумный экскаватор применяется для работы в труднодоступных местах, а также для особо глубоких раскопок. "Это уникальная машина, которой обладают далеко не все коммунальные предприятия нашей страны и даже стран СНГ", — подчеркнул Семичев. Без такого оборудования не обойтись при работе в исторической части города, где особенно много подземных коммуникаций.
 
Среди другой техники, участвовавшей в параде, были автомобиль для очистки канализационных сетей, комбинированные машины с оборудованием для промывки каналов и отсоса ила, для расчистки парковых и придорожных зон. Посетители выставки могли не только посмотреть на спецмашины, но и попробовать их в управлении. 
 
"Всероссийский парад коммунальной техники" проводится в России второй год подряд. Мероприятие инициировано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Калининградская область участвует в выставке впервые. 

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