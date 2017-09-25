У двух калининградок, которые вместе проживали в одном из домов на улице Левитана, забрали семерых детей. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Самому младшему ребёнку — четыре года, старшему — семь лет. Сигнал в полицию поступил от соседей в понедельник, 25 сентября, около четырёх часов утра.

"Соседи сообщили о том, что матери злоупотребляют алкоголем. В холодильнике действительно обнаружили вместо еды спиртное. Совместно с органами опеки сотрудники полиции доставили детей в больницы Калининграда. В отношении матерей возбуждено дело по статье 5.35 КоАП ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей"), будет решаться вопрос о лишении женщин родительских прав", — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Родителей дома не оказалось, дверь в квартиру была открыта. Информацию подтвердила начальник департамента семейной политики в региональном минсоце Маргарита Гагина. Она уточнила, что речь пока не идёт об изъятии.

"Дети временно помещены в больницу. На момент выявления взрослых дома не оказалось, сейчас ведётся разбирательство, почему детей оставляли без надзора", — подчеркнула Гагина.

В ведомстве отметили, что семья периодически "кочевала" из муниципалитета в муниципалитет.