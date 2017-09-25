На благотворительном марафоне для семей погибших в ДТП под Гвардейском собрали 284 тысячи рублей

В поддержку семей погибших в ДТП под Гвардейском собрано более 284 тысяч рублей. Такие данные на 7:45 утра 25 сентября озвучила руководитель благотворительного центра "Верю в чудо" София Лагутинская.
Через СМС было собрано 125 845 рублей, через интернет — 150 105 рублей. Наличными было получено 8120 рублей. Отслеживать поступления можно по ссылке
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Благотворительный марафон начался в Калининграде
в субботу, 23 сентября. Его проводит благотворительный центр "Верю в чудо" при поддержке правительства Калининградской области, Клопс.Ru, "Комсомольской правды в Калининграде", "Страны Калининград", ГТРК "Калининград".
Помочь можно, отправив СМС на номер 7715 со словом "Верим" и суммой пожертвования.
Также можно перевести деньги на следующий счёт:
Банк получателя — калининградское отделение N8626 ПАО "Сбербанк", г. Калининград
Получатель: благотворительный центр "Верю в чудо"
ИНН/КПП: 3904095795/390401001
р/с 40703810620010000043
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Назначение: пожертвование на помощь семьям погибших, без НДС.