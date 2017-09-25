Microsoft сообщила о росте числа кибератак на российские компьютеры

Компания Microsoft отмечает рост числа кибератак на компьютеры в России. Это следует из отчёта по статистике угроз безопасности для информационных систем за первый квартал 2017 года, пишет газета "Известия"

За указанный период 14,8% компьютеров российских пользователей столкнулись с вредоносным ПО, в мире этот показатель составил 9%. В 2016 году кибератак на ПК россиян было 27,2%, в мире — 18,3%. Специалисты отмечают снижение заражаемости компьютеров в России вирусными программами: в январе таких было 17,2%, в феврале и в марте — 12%.

Самыми распространёнными вирусами на компьютерах в России стали троянские кони. Этими вредоносными программами заражены около 10% компьютеров. В стране на 44% выросло количество атак на облачные сервисы. Более половины заражений происходят через взлом учётных записей с вредоносных IP-адресов, также распространены атаки через протокол удалённого доступа, на спам приходится 19%.