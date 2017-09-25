Швейцария начала экспортировать альпийский воздух

В Швейцарии начали продавать за границу горный воздух. Об этом сообщает "РИА Новости"

Компания Swiss Alpine Air надеется, что таким образом обеспечит чистым воздухом наиболее загрязнённые города мира. Альпийский воздух продаётся на сайте в формате аэрозоля во флаконах по семь литров. Флакона хватает на 120 вдохов.

Приобрести можно один аэрозоль за 21 доллар или наборы из трёх или шести бутылок со скидкой. К ним прилагается специальная маска для дыхания.



"Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы уже экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр. Так почему бы не экспортировать чистый воздух? Это лучший воздух в мире", — объяснили в компании. В настоящий момент производители ищут инвесторов для продвижения своей идеи.