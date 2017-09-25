Швейцария начала экспортировать альпийский воздух
В Швейцарии начали продавать за границу горный воздух. Об этом сообщает "РИА Новости"
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Компания Swiss Alpine Air надеется, что таким образом обеспечит чистым воздухом наиболее загрязнённые города мира. Альпийский воздух продаётся на сайте в формате аэрозоля во флаконах по семь литров. Флакона хватает на 120 вдохов.
Приобрести можно один аэрозоль за 21 доллар или наборы из трёх или шести бутылок со скидкой. К ним прилагается специальная маска для дыхания.
"Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы уже экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр. Так почему бы не экспортировать чистый воздух? Это лучший воздух в мире", — объяснили в компании. В настоящий момент производители ищут инвесторов для продвижения своей идеи.