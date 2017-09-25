"Крузенштерн" вернулся в Калининград из последнего в сезоне рейса

Парусник "Крузенштерн" вернулся в порт приписки Калининград из последнего в этом сезоне навигации учебного рейса. Об этом сообщает "РИА Новости"

Рейс завершился официальным построением курсантов и экипажа. Капитан парусника Михаил Еремченко доложил ректору Калининградского государственного университета, который эксплуатирует "Крузенштерн", Владимиру Волкогону о завершении рейса, и о том, что экипаж и практиканты здоровы, судно в порядке.

"Товарищи курсанты, благодарю вас за службу. Вы уже настоящие моряки, и с вами я бы пошёл в разведку", — заявил капитан, обращаясь к курсантам.

Ректор КГТУ отметил, что практика для курсантов не закончилась. Ещё месяц они будут на борту парусника заканчивать программу обучения и сдавать зачёты. После этого "Крузенштерн" отправится в Светлый на судоремонтный завод. Он также отметил, что парусник примет участие в мероприятиях, связанных с приёмом в регионе главного трофея чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.