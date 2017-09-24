Минэк: в 2018 году реальные зарплаты вырастут до 4%

В 2018 году реальные зарплаты россиян вырастут до 4%. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает газета "Известия"

"По 2018 году мы ожидаем, что рост реальных зарплат ускорится до 4%, этому будет, конечно, помогать более высокая зарплата в бюджетном секторе", — добавил глава Минэкономразвития.

Он также отметил, что, согласно статистике, номинальные оклады россиян ежегодно увеличиваются на 6–7%. По словам Орешкина, рост зарплат имеет "более здоровый характер", так как он основан не на стабилизации цен на нефть, а на росте показателей производительности труда.