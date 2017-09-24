Иностранцы получат льготы для покупки российских автомобилей

Иностранные граждане могут получить льготные кредиты для покупки российских автомобилей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Сообщает “РИА Новости“

“Новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать — это хорошо зарекомендовавшая себя мера на внутреннем рынке — льготное автокредитование. Мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам. То есть для иностранных потребителей российских автомобилей компенсировать кредиты для иностранных банков“, — сказал Мантуров.

Данная мера может стать очень эффективной из-за увеличения экспорта автомобилей отечественного производителя. По словам главы ведомства, объём экспорта составил миллиард долларов, что является рекордным показателем.